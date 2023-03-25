Trump’ın eski özel kalem müdürü, Kongre baskını soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı

Eski ABD başkanı Donald Trump’ın özel kalem müdürü Mark Meadows dahil bir grup yardımcısının, 6 Ocak Kongre baskını soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Donald Trump. Fotoğraf: Reuters

ABD medyasına göre, Trump’ın ‘yürütme ayrıcalığı iddialarını reddeden’ federal bir yargıç, Meadows dahil eski başkanın bazı yardımcılarının jüri önünde ifade vermesini istedi.

2020 seçim sonuçlarının ‘geçersiz sayılması ve Trump’ın görevde tutulması çabalarına’ yönelik cezai soruşturmanın bir parçası olarak ifadeye çağrılanlar arasında, eski iç güvenlik bakanlığı yetkilisi Ken Cuccinelli, eski ulusal istihbarat direktörü John Ratcliffe, eski ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien ve başkanlık personel ofisi Müdürü John McEntee gibi isimlerin olduğu belirtildi.

Trump’ın hukuk ekibinin karara itiraz etmesinin beklendiğini kaydedildi.

Geçen hafta da Trump’ın avukatı gizli belgeler soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı.