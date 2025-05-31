Trump 'müjde' verdi: İthal çelik ve alüminyumdan alınan vergi iki katına çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, yurt dışından ithal edilen çelik ve alüminyumdan alınan vergilerin yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılacağını duyurdu.

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Trump, Truth Social’deki açıklamasında vergi zamlarının 4 Haziran’da yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Euronews’ün aktardığına göre ABD lideri cuma U.S. Steel’in Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kenti yakınlarındaki Mon Valley Works-Irvin fabrikasında yaptığı konuşmada, Japon Nippon Steel şirketinin ABD’li çelik fabrikasına yatırım yapmak istediğinden söz etmişti.

Washington’a döndükten sonra Trump, gazetecilere şöyle demişti: “Nippon’la nihai anlaşmayı onaylamam gerekiyor ve henüz nihai anlaşmayı görmedik fakat çok büyük bir taahhütte bulundular ve bu çok büyük bir yatırım”

ABD başkanı başta Japon çelik üreticisinin U.S. Steel’i satın almasını engelleyeceğini söylemiş, sonra kararını değiştirmişti.