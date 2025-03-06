Trump Meksika'yla anlaştı: Birçok üründen gümrük vergisi alınmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika’nın ‘ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’ (USMCA) kapsamındaki ürünlerinden nisana kadar gümrük vergisi almayacaklarını duyurdu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum. ABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraflar: AA

Trump, düzensiz göçmen ve fentanil adlı uyuşturucunun akışını gerekçe göstererek Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünler için yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti.

Uygulama 4 Mart’ta yürürlüğe girmişti.

Çin mallarınaysa mevcut gümrük vergileri yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltilmişti.

Vergilerle karşı karşıya kalan üç ülke, buna misillemelerle karşılık vereceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’la telefon görüşmesinin ardından Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Trump, Meksika’nın USMCA kapsamındaki hiçbir ürün için gümrük vergisi ödemeyeceğini açıkladı.

USMCA, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) özellikle fikri mülkiyet ve dijital alanda 2018’de güncellenmiş versiyonu.

Bu anlaşmaya göre otomotiv başta olmak üzere hayvansal gıdalara varana kadar üç ülke arasındaki ticarette alınıp satılan ürünlerin belli bir oranda yerli olması şartıyla vergi alınmıyor.

Trump’ın görüşmeye dair açıklaması şöyle:

“Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’la Meksika’nın USMCA Anlaşması kapsamına giren hiçbir şey için gümrük vergisi ödemeyeceği konusunda mutabık kaldık. Bu Anlaşma 2 Nisan’a kadar geçerli. Bunu bir uzlaşma için ve Başkan Sheinbaum’a duyduğum saygıdan dolayı yaptım.

Aramızdaki ilişki çok iyi. Sınırda hem yabancıların ABD’ye yasadışı girişini hem de fentanili durdurmak için birlikte çok çalışıyoruz. Sıkı çalışmanız ve işbirliğiniz için teşekkürler Başkan Sheinbaum.”