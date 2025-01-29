Trump, istifa edecek federal çalışanlara yedi maaşlık tazminat verecek

ABD’de Başkan Donald Trump hükümeti, 6 Şubat’a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara yedi aylık maaş tutarında tazminat teklif etti.

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ABD’de federal hükümetin insan kaynakları kurumu olan Personel Yönetim Ofisi (OPM) çalışanlara bir e-mail gönderdi. Söz konusu mailde 6 Şubat’a kadar görevlerinden kendi istekleriyle ayrılacak çalışanlara yedi aylık maaşlarının tazminat olarak ödeneceği bildirildi.

Covid-19’dan beri uzaktan çalışan federal çalışanların ofise dönmeleri gerektiği belirtilen notta “Yasa dışı davranışlarda bulunan ya da diğer suistimallere karışan çalışanlara, fesih de dahil soruşturma için öncelik verilecektir” dendi.

Trump, göreve gelmesinin ardından federal hükümet çalışanlarının, ofise tam zamanlı şekilde dönmelerini gerektiren bir kararnameyi imzalamıştı.