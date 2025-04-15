Trump Harvard'ı da vergilerle tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, kamu yararına hareket etmediğini öne sürerek Harvard Üniversitesi’ni vergilendirmekle tehdit etti.

Fotoğraf: AA

ABD’de son dönemde başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ve ‘çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık’ programları gerekçe gösterilerek üniversitelerin federal fonlarının kesilmesi gündemde.

Yönetim, Harvard Üniversitesi’ne çeşitli kuruluşlarca verilen 8,7 milyar doları (yaklaşık 331 milyar lira) aşkın hibenin ‘sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla’ soruşturma açıldığını duyurmuştu. Okuldan profesörlerse fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Dün üniversiteden yapılan açıklamada fon tehditlerine rağmen yönetimin taleplerine uyulmayacağı söylenmişti.

Bugünse ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelini dondurmuştu.

Trump, Truth Social hesabından üniversiteyi ‘vergiden muaf statüsünü’ kaldırmakla tehdit etti.

ABD başkanının paylaşımı şöyle: “Belki de Harvard, siyasi, ideolojik ve teröristlerden ilham alan ‘hastalıkları’ yaymaya devam ederse, vergiden muaf olma statüsünü kaybetmeli ve bir siyasi kuruluş olarak vergilendirilmelidir. Vergi muafiyeti statüsü tamamen KAMU YARARINA hareket etme koşuluna bağlıdır.”