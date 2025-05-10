Trump duyurdu: Hindistan ve Pakistan ateşkes ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan ettiğini duyurdu.
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Ne olmuştu?
Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs’ta Pakistan’a ve yine Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.
Hint ordusu, ‘terör yapılanması’ şeklinde nitelediği dokuz hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimiyse saldırılarda sivillere ait altı noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Pakistan ordusu, Hindistan saldırısı sırasında beş savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı, Yeni Delhi yönetimiyse bunu teyit etmedi.