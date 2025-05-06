Hindistan Pakistan'a saldırdı

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan’a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki ‘hedeflere’ askeri operasyon başlattığını bildirdi.

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Hindistan Basın Bilgi Bürosu, ordunun Pakistan’daki dokuz bölgeyi vurduğunu duyurdu.

Açıklamada ‘Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı’ savunuldu.

Ayrıca bu adımların Pahalgam’daki saldırı sonrasında atıldığı ve ‘sorumlulardan hesap sorulacağı’ belirtildi.

‘Hindistan’a ait iki savaş uçağı düşürüldü’

Pakistan Ordusu, saldırının hemen ardından Pakistan’ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi yetkilisi Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın saldırılarda ilk belirlemelere göre biri çocuk üç kişinin öldüğünü duyurdu.

Chaudhry, “Hindistan’ın bu korkak saldırıyla elde ettiği geçici mutluluğun yerini kalıcı bir üzüntü alacaktır” dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif “Pakistan, Hindistan’ın dayattığı bu savaş eylemine uygun bir cevap verme hakkına sahiptir ve uygun bir cevap verilmektedir” dedi.

Pakistan devlet televizyonuysa Hindistan’ın iki savaş uçağının düşürüldüğünü aktardı.

Pahalgam’daki terör saldırısı

22 Nisan’da Hindistan’ın idaresindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde silahlı kişiler turistlere ateş açmıştı.

Saldırıda 26 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Hindistan saldırıyı düzenleyenlerin ‘Pakistan’dan geldiğini’ belirterek ‘İndus Suları Anlaşması’nı 23 Nisan’da askıya almıştı.

Ayrıca Yeni Delhi’de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan’ın İslamabad’daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmişti.

‘İndus Suları Anlaşması’nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri ‘savaş nedeni’ sayacağını ilan etmiş, Hindistan’la her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.