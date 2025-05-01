Trump din ve devlet işleri ayrılığını boşverdi: Ülkemize dini geri getiriyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, dini özgürlükler komisyonunun kurulmasını öngören bir kararnameye imza attı.

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‘Kilise ve devlet ayrılığından bahsediyorlar’

Politico‘nun haberine göre Trump, Beyaz Saray’ın bahçesindeki ‘Ulusal Dua Günü’ etkinliğinde Hristiyan, Yahudi ve Müslüman din adamlarının da katıldığı imza töreninde konuştu.

ABD başkanı konuşmasında “Kilise ve devlet ayrılığından bahsediyorlar… ‘Pekala, bunu bir süreliğine unutalım’ dedim” dedi.

Trump sözlerine şöyle devam etti:

“Gerçekten de bir ayrılık olduğundan bahsediyorlar… Bilmiyorum… Bu iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi? Emin değilim, ama ayrılık olsun veya olmasın, siz (din adamlarına sesleniyor) Beyaz Saray’da olmanız gereken yerdesiniz ve ülkemizi temsil ediyorsunuz. Ülkemize dini geri getiriyoruz ve bu büyük bir mesele.”

Komisyona Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick başkanlık edecek. Törende Patrick, Trump’a “İsa’nın adını sizden daha fazla anan bir başkan olmadı” dedi.

Komisyonun bütün üyeleri ve yetkileri henüz netleşmedi. Trump komisyonun Beyaz Saray’da toplanacağını söyledi.

ABD başkanı söz konusu komisyonun kurulacağını şubatta duyurmuş, o zamanki konuşmasında Temmuz 2024’te uğradığı suikast girişiminden kurtulmasını ‘Tanrının işi’ diye yorumlamıştı.