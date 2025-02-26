Transferlerin ardından son durum: Partilerin Meclis'teki vekil sayıları

AKP’nin son milletvekili transferleri, partilerin Meclis’teki sandalye sayılarını değiştirdi.
AKP 8’inci olağan kongresinde İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu’yla Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AKP’ye katılmıştı.
Böylelikle iktidar partisinin Meclis’teki sandalye sayısı 272’ye yükselmişti.
600 sandalyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) partilere göre güncel sandalye dağılımı şöyle:
- AKP: 272
- CHP: 133
- DEM Parti: 57
- MHP: 47
- İYİ Parti: 28
- Yeni Yol Partisi: 24
- Bağımsız: 10
- HÜDA PAR: 4
- Yeniden Refah Partisi: 4
- Türkiye İşçi Partisi: 3
- Demokratik Bölgeler Partisi: 2
- Gelecek Partisi: 2
- Emek Partisi: 2
- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA): 2
- Saadet Partisi: 1
- Demokratik Sol Parti: 1
- Demokrat Parti: 1
Demokrasi ve Atılım, Gelecek, Saadet ve Demokrat partilerindeki vekiller CHP listelerinden seçilmişti. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi seçimlerden sonra DEM Parti ismiyle yoluna devam etmişti.
Geçen ay Demokrasi ve Atılım, Gelecek ve Saadet partileri Meclis’te grup kurabilmek için Yeni Yol adıyla birleşmişti. Fakat DEVA’lı Seda Kaya Ösen ve Gelecek’li İsa Mesih Şahin gruba katılmayacaklarını duyurmuşlardı.
28’inci dönem seçim sonuçlarına göre partilerin aldıkları oy ve kazandıkları sandalye sayısı şöyleydi:
- AKP: 19 milyon 392 bin 462 oy, 268 vekil
- CHP: 13 milyon 802 bin 183 oy, 169 vekil
- MHP: 5 milyon 484 bin 82 oy, 50 vekil
- İYİ Parti: 5 milyon 275 bin 981 oy, 43 vekil
- Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 4 milyon 803 bin 922 oy, 61 vekil
- Yeniden Refah Partisi: 1 milyon 527 bin 48 oy, beş vekil
- Türkiye İşçi Partisi: 956 bin 57 oy, dört vekil