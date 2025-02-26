Transferlerin ardından son durum: Partilerin Meclis'teki vekil sayıları

AKP’nin son milletvekili transferleri, partilerin Meclis’teki sandalye sayılarını değiştirdi.

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AKP 8’inci olağan kongresinde İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu’yla Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AKP’ye katılmıştı.

Böylelikle iktidar partisinin Meclis’teki sandalye sayısı 272’ye yükselmişti.

600 sandalyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) partilere göre güncel sandalye dağılımı şöyle:

AKP: 272

CHP: 133

DEM Parti: 57

MHP: 47

İYİ Parti: 28

Yeni Yol Partisi: 24

Bağımsız: 10

HÜDA PAR: 4

Yeniden Refah Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Gelecek Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA): 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Demokrasi ve Atılım, Gelecek, Saadet ve Demokrat partilerindeki vekiller CHP listelerinden seçilmişti. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi seçimlerden sonra DEM Parti ismiyle yoluna devam etmişti.

Geçen ay Demokrasi ve Atılım, Gelecek ve Saadet partileri Meclis’te grup kurabilmek için Yeni Yol adıyla birleşmişti. Fakat DEVA’lı Seda Kaya Ösen ve Gelecek’li İsa Mesih Şahin gruba katılmayacaklarını duyurmuşlardı.

28’inci dönem seçim sonuçlarına göre partilerin aldıkları oy ve kazandıkları sandalye sayısı şöyleydi: