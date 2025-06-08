Trabzon'da sel: Kayıp kişi beş gün sonra ölü bulundu

Trabzon’da 3 Haziran’daki selde kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın ölü bulundu.
Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi’ndeki yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın’ın bulunması için Sera Gölü’nde sürdürülen arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.
Köpeğiyle bölgede yürüyüş yapan Osman Tütüncü, göl kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan kişinin Hüseyin Aydın olduğu tespit edildi. Aydın’ın bedeni, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.