Trabzon'da sağanak: Ev ve işyerlerini su bastı

Trabzon’da etkili sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Fotoğraflar: AA

Ortahisar ilçesinde yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı.

Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiyeyle korunmaya çalıştı, bazılarıysa işyerlerine sığındı.

Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik zaman zaman aksadı.

Belediye ekipleri yollarda biriken suyun tahliyesi için iş makineleri yardımıyla çalışma yaptı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı, birçok noktada ev ve işyerlerini su bastı.