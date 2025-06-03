Trabzon'da sel: Bir kişi kayıp

Trabzon’un Ortahisar ve Akçaabat ilçesindeki sağanak sele neden oldu. Kayıp bir kişi aranıyor.

Fotoğraflar: AA

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda sel oluştu, rögarlar taştı.

Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiyeyle korunmaya çalışırken bazılarıysa iş yerlerine sığındı. Trafik zaman zaman tıkandı.

Ev ve iş yerlerini su bastı

Şiddetli yağış nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı, birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı.

Araç ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.

Karşıyaka Mahallesi’nde evini su basan bir vatandaş, köpeğini beslemek için bahçeye indiğini belirterek şunları söyledi: “Köpeğim neredeyse boğulacaktı, tavuklarım suyun içinde kaldı. Domates, patlıcan, bahçemde hiçbir şeyim kalmadı ama ölüm olmasın. Çok büyük zayiatımız var.”

Yağışlar toprak kaymalarına neden oldu

Belediyenin açıklamasında aşırı yağışların kent genelinde sel, toprak kaymaları ve su taşkınlarına neden olduğu, 83 su taşkını ihbarı alındığı belirtildi.

Açıklamada vatandaşlar heyelan ve taşkın bölgesinde trafonun bulunduğu yerlerde elektrik çarpmasına karşı uyarıldı.

‘Çok ciddi bir afet’

Ortahisar Belediyesi de yağış sonrası istinat duvarlarının yıkıldığını, bağlantı yollarının ulaşıma kapandığını bildirdi.

Ortahisar belediye başkanının açıklaması şöyle:

“Çok ciddi bir afet oluştu. Saat 04.00’ten itibaren çok şiddetli yağış meydana geldi. Bu yağışa bağlı olarak birçok mahallemizde su taşkınları, heyelanlar ve çökmeler oluştu. Çamoba Mahallemizde menfezin yetersizliği nedeniyle suları taşıyamadığı için yol yarıldı. Ekiplerimiz burada suların binaya ve binanın dışında bulunan hayvanlara zarar vermemesi adına gerekli çalışmayı yaptılar.”

44 mahallemizde ciddi sıkıntılar oluştuğu yönünde bilgiler geldi. Başta Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz olmak üzere bütün kadrolarımızla sahadayız.”

Yağış sele neden oldu

Trabzon valisi, kentte ulaşımdan sorumlu yetkililerle bir araya geldi.

Vali, şu bilgileri paylaştı:

“Yağış, saat 10:00 civarına kadar normal şekilde seyrederken, 10:00’dan itibaren önce metrekareye 50,15 kilogram olarak düştü, daha sonra saat 11:00-12:00 arasında metrekare başına 63 kilograma kadar yükseldi. Diğer ilçelerimizde de var ama onlar 27-28 kilograma kadar çıktı, oralar normal.”

‘Bir kişi kayıp’

Belediyeye 278, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 79 talep geldiğini duyuran vali, Akçaabat Çukurca’da 72 yaşında Hüseyin Aydın isimli bir vatandaşın kayıp olduğunu belirtti.

Ekiplerin arama çalışmalarına mahallede ve dere kenarında devam ettiğini belirten vali, Aydın’a canlı ulaşmayı ümit ettiklerini söyledi.