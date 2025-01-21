Tosyalı: Avrupa'da 500 milyon dolarlık bir satın alma için görüşüyoruz

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Çelikte 10 tüketiciye ulaştıracak yeni yatırımlar yapmamız lazım. Bu satın alma, Avrupa’da yaklaşık 500 milyon doları (yaklaşık 17 milyar 814 milyon lira) bulabilecek büyük bir yatırım olacak” dedi.

Fuat Tosyalı. Fotoğraf: AA (Arşiv)

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Davos’taki 55’inci yıllık toplantıları ‘Akıl Çağında İşbirliği’ temasıyla devam ediyor.

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen zirve kapsamında dünkü açılış ve ödül töreninin ardından 21-24 Ocak’ta bir dizi oturum yapılacak.

Zirveye 130’dan fazla ülkeden iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi olmak üzere 3 bin katılımcı beklenirken 60’ı devlet başkanı ve başbakan da katılımcılara hitap edecek.

Fotoğraf: AA

Konuşmacılar şu konularda değerlendirmelerini paylaşacak:

ABD’nin yeni politikaları

Küresel işbirliğinin giderek zayıflamasıyla parçalanma

Ticaret politikaları

Yapay zeka ve dijitalleşme

Temiz enerji dönüşümü

İklim değişikliğiyle mücadele

Merkez bankalarının para politikaları

Faiz ve enflasyon

ABD’de başkanlık koltuğunu devralan Donald Trump da 23 Ocak’ta zirveye canlı bağlanacak.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı da Davos’ta BloombergHT’nin sorularını yanıtladı.

“Sanki Trump’la beraber yeni bir düzen başlayacak” diyen Tosyalı, geçen sene İspanya’da stratejik satın alma yaptıklarını belirterek Avrupa’da yeni bir stratejik satın alma için görüştüklerini duyurdu.

Tosyalı şunları söyledi:

* Çelikte üretim gücümüz öyle bir noktaya geldi ki artık son tüketiciye ulaştıracak yeni yatırımlar yapmamız lazım. Bu satın alma, Avrupa’da yaklaşık 500 milyon doları bulabilecek büyük bir yatırım olacak.

* Bu sene inşallah 9 milyar dolar ciroya (yaklaşık 320 milyar 665 milyon lira) ulaşabileceğiz. Cezayir ve Libya’da başlayan yatırımlar da adım adım devreye girecek, bunlar da ciromuza katkı sağlayacaktır.

TOGG’un da Yönetim Kurulu Başkanı olan Tosyalı, şirketin başına geçtikten sonra üretimi hızla artırma kararı verdiklerini ve bu sene üretimi geçen yılın iki katına yükselteceklerini belirtti.