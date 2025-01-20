Sabancı CEO'su: Ülkeler, kendi çıkarları peşinde koşan politikacılarla devam ediyor

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Ülkeler artık bütün dünyanın ortak çıkarları yerine, kendi çıkarları peşinde koşan politikacılarla bu yolu yürümeye devam ediyor. Bu da Davos gibi ortak aklı arayan platformların işini zorlaştırıyor” dedi.

Cenk Alper. Fotoğraf: AA

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Davos’taki 55’inci yıllık toplantıları ‘Akıl Çağında İşbirliği’ temasıyla başlıyor.

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen zirve kapsamında bu akşam açılış ve ödül töreninin ardından 21-24 Ocak’ta bir dizi oturum yapılacak.

Zirveye 130’dan fazla ülkeden iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi olmak üzere 3 bin katılımcı beklenirken 60’ı devlet başkanı ve başbakan da katılımcılara hitap edecek.

Davos Zirvesi. Fotoğraf: AA

Konuşmacılar şu konularda değerlendirmelerini paylaşacak:

ABD’nin yeni politikaları

Küresel işbirliğinin giderek zayıflamasıyla parçalanma

Ticaret politikaları

Yapay zeka ve dijitalleşme

Temiz enerji dönüşümü

İklim değişikliğiyle mücadele

Merkez bankalarının para politikaları

Faiz ve enflasyon

ABD’de bugün başkanlık koltuğunu devralacak Donald Trump da 23 Ocak’ta zirveye canlı bağlanacak.

Sabancı Holding CEO’su Alper de Davos’ta BloombergHT’nin sorularını yanıtladı.

Alper, şunları söyledi konuştu:

“2024’te dünyanın neredeyse dörtte üçü seçime gitti ve genellikle sağ alt kökenli partiler iktidara geldiler. Ülkeler artık bütün dünyanın ortak çıkarları yerine, kendi çıkarları peşinde koşan politikacılarla bu yolu yürümeye devam ediyor. Bu da Davos gibi ortak aklı arayan platformların işini zorlaştırıyor.

Sabancı topluluğu bugün 16 ülkede faaliyet gösteriyor yatırımlarımızın yarısını Türkiye’de yapmaya devam ediyoruz.

Daha büyük pazarlara erişebilmek için dünyanın her tarafına yatırım yapmaya devam ediyoruz bu tür duvarların yükselmesiyle oralarda yerel üretimler yapıyoruz. Yerel satış yapıyor olmak bizim gibi topluluklara avantaj sağlıyor.

Amerika’da ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Amerika’daki o büyük pazara erişmek ve oradan avantaj sağlamak sağlamaya çalışıyoruz.”