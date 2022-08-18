‘Erdoğan’ın gözdesi’ işadamına yarım asırlık tahsis yetmedi, milyonluk teşvik yağdı

Daha önce 49 yıllığına arazi tahsisini kapan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Türkiye Varlık Fonu (TVF) yönetim kurulu üyesi Fuat Tosyalı’nın şirketine, 750 milyon liralık teşvik verildi.

Fotoğraf: Tosyalı Holding

Kamudan aldığı milyonlarca liralık ihalelerle ve Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen TVF yönetimindeki Tosyalı’nın yönetim kurulu başkanı olduğu Tosyalı Holding, Zonguldak Çaycuma’daki Filyos Vadisi projesiyle gübre üretim tesisi inşa etmiş, tesisin inşa edileceği araziyse 29 Aralık 2021’deki başvurusunun ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 49 yıllığına tahsis edilmişti.

Bugün Resmi Gazete’de Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla da Tosyalı’nın söz konusu gübre üretim projesine teşvikler yağdı. Karar kapsamında projeye gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, çeşitli oranlarda vergi indirimi, tutar sınırı olmaksızın 10 yıl süreli sigorta primi işveren hissesi desteğiyle azami beş yıl süreli ve 75 milyon liraya kadar nitelikli personel desteği sağlanacak.

Teşvikler şöyle sıralandı:

*Gümrük vergisi muafiyeti

*KDV istisnası

*KDV iadesi

*Sigorta piriminde işveren hissesinin yüzde 10’u

*750 milyon lira personel desteği