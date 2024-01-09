Togg’un yeni modeli görücüye çıktı

Yerli elektrikli otomobil markası Togg’un T10F adlı yeni modeli, dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024’te sahnedeki yerini aldı.

Fotoğraflar: AA

Togg, ikinci akıllı cihazıyla ABD’nin Las Vegas şehrinde bugün başlayan CES 2024’te yerini aldı.

AA’nın haberine göre TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, C segmentindeki ilk akıllı cihazları T10X’in ardından yine aynı sınıfta ve sedan kullanıcılarının da beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanan ikinci akıllı cihazları T10F’yi dünya sahnesine çıkarmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Karakaş, T10F’yi 2025’ten itibaren Türkiye’den başlayarak kullanıcılarla buluşturacaklarını söyledi. Karakaş, T10X’in Avrupa’da ilk olarak Almanya’da yıl sonu itibarıyla satışlarına başlanacağını aktardı.

600 kilometreye varan menzil

2025’te önce Türkiye’de, sonrasında Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşacak T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.

160 kW / 217 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F, RWD iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

T10F’nin 0-100 kilometre/saat hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonuysa 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor.

Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’ye çıkacak.

Yoğun trafik pilotu özelliği

Trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler sunacak T10F, ‘yoğun trafik pilotu’ asistan özelliğine de sahip olacak.

Kullanıcılar bu özellikle 15 kilometre/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10F’nin kontrolünde ilerleyebilecek. Bu özellik V2 donanım seviyesine sahip olan akıllı cihazlarda aktif olacak.

T10F, yine V2 donanım seviyesinde standart olarak bir çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü ve otomatik park asistanı özelliklerini de kullanıcılarla buluşturacak.