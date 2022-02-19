TL için risk: JP Morgan’a göre Fed bu yıl dokuz faiz artışı yapacak

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) beklediği faiz artış sayısını dokuza çıkardı.

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ABD’de enflasyonun yüzde 7,5 ile son 40 yılın zirvesine ulaşması üzerine bankaların Fed’den beklediği faiz artış sayısı yükseliyor.

Son olarak JP Morgan, Fed’in yılın kalan döneminde yapacağı her toplantıda 25 baz puan faiz artışında bulunacağını öngördü.

Uluslararası yatırım bankası Golman Sachs faiz artışı beklentisini yediye, Morgan Stanley ise altıya çıkarmıştı.

Modern iktisat teorilerinde faiz artırımları, yüksek enflasyonun önüne geçmede önemli bir kalkan olarak görülüyor.

TL’ye olası etkileri

Ekonomistler, Fed’in faiz artırımının, hükümetin ekonomi politikaları nedeniyle çok daha kırılgan hale gelen Türk Lirası’ndaki değer kaybını hızlandırabileceğini belirtiyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen ay Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere Fed’in faiz artışlarına karşı hazır olma çağrısı yapmıştı. Kurum, gelişmekte olan ülke ekonomilerinden Fed’in faizle birlikte sermaye çıkışları yaşanabileceğini ve yerel para birimlerinde değer kayıplarının oluşabileceğini belirtmişti.

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi.