TİP’ten Nudem Durak paylaşımı: Çıkacak ve yine barış stranlarını seslendirmeye devam edecek!

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 2015’ten beri Bayburt cezaevinde tutuklu bulunan Kürt sanatçı Nudem Durak’ı hatırlatarak “Nudem çıkacak ve yine barış stranlarını seslendirmeye devam edecek!” ifadelerini kullandı.

Görsel: Youtube

Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Nudem Durak, söylediği Kürtçe şarkılardaki ifadeler gerekçe gösterilerek 2015’te tutuklanıp 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

TİP’in Twitter gönderisinde Durak’ın fotoğrafı paylaşılarak şunlar yazıldı: “Kürt halkının yaşadığı acıları, zulümleri ezgilerinde dile getiren ve sadece Kürtçe şarkı söylediği için tutuklanarak 19 yıl hapse mahkum edilen Nudem Durak, hukuksuz bir biçimde yedi yıldır parmaklıklar ardında!

Nudem’in sesi dört duvar arasında değil, alanlarda halklarla yankılanmalıdır. Sanatın ve sanatçıların baskılardan kurtulduğu, laik ve özgür ülkeyi mutlaka kuracağız. Nudem çıkacak ve yine barış stranlarını seslendirmeye devam edecek!”

Sanatın ve sanatçıların baskılardan kurtulduğu, laik ve özgür ülkeyi mutlaka kuracağız.



Nudem çıkacak ve yine barış stranlarını seslendirmeye devam edecek! pic.twitter.com/wkPWUr5Pou — TİP – KÜLTÜR SANAT (@TipKulturSanat) August 30, 2022

Sanatçının özgürlüğü için dünya çapında kampanyalar düzenleniyor. Efsanevi İngiliz müzik grubu Pink Floyd üyesi Roger Waters, Durak için kampanyaların düzenlenmesinde de aktif rol alıyor. Daha önce de Angela Davis, Noam Chomsky, Ken Loach, David Graeber, Peter Gabriel gibi isimler Durak için ‘adalet’ çağrısını dile getirmişti.