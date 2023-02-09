TİP’ten Erdoğan’a: Küfrü bırak, işini yap

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çıkıştı: “Küfrü bırak, işini yap!”

Erdoğan dün şöyle konuşmuştu: “Böyle bir dönemde basit siyasi çıkar uğruna çirkefçe olumsuz kampanyalar yürütülmesini hazmedemiyorum. Bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler kampanya yaparak, Hatay’da asker, jandarma, polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar.”

Cumhurbaşkanı bugün de, “OHAL ilanı, Türkiye’de süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır” demişti.

TİP, Twitter’dan Erdoğan’a şöyle seslendi: “Küfrü bırak, işini yap!”