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Yaramazlara biraz batar!

TİP derledi: ‘Sabır taşıran’ deprem açıklamaları bir videoda

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ‘Deprem vurdu, iktidar yıktı!’ başlığıyla paylaştığı videoda hükümet sözcülerinin tepki çeken açıklamalarını derledi.

TİP, ‘Erdoğan’la hesaplaşma’ videosu yayınladı. (TİP)
‘Deprem vurdu, iktidar yıktı!’ başlıklı videodan. (TİP)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tehditlerinin, bakanların tepki çeken açıklamalarının yer aldığı videoda, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın, “Ey sarayında oturup bu ülkeyi açlığa mahkum eden Tayyip Erdoğan, sana sesleniyoruz: Ant olsun ki hesaplaşacağız. Söz olsun ki hesaplaşacağız” çıkışı yer aldı.


6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde binlerce binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 10:54 itibariyle 6 bin 957.

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