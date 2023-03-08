Timur Soykan: İnsanların öldüğü özel hastaneler

6 Şubat depremlerinin üzerinden bir aydan fazla zaman geçti ve özel hastanelerde ölüme terk edilen hastalarla yüzleşiyoruz. İnsanlığın bittiği, korkunç bir noktadayız. Bu hastanelerde insanlar günlerce hasta yataklarında soğukta, karanlıkta hiç kimsenin gelmediği bir yalnızlıkta ölümü bekledi. Hastane çalışanları kimseye haber vermedi, Sağlık Bakanlığı bu hastanelerdeki insanları kontrol etmedi ve tarih boyunca unutulmayacak acıya hiç unutulmayacak bir utanç daha eklendi.

Hatay’daki Özel Defne Hastanesi’nin yoğun bakımında ölüme terk edilen hastaları depremden 3 gün sonra İstanbul’dan giden gönüllü Serkan Ayten’in de arasında olduğu gönüllü ekip buldu. Yoldan geçerken bir yaşlı adamın “Hastanede insanlar var” demesi üzerine gönüllü ekip kapısı yıkılmış binaya tırmanarak girdi. Sözcü Gazetesi’nden Latif Sansür’ün haberine göre; biri bebek 14 hastayı yoğun bakım bölümlerinde buldular. 8 hasta hayatını kaybetmişti. Camları kırılmış yoğun bakımdaki soğukta, günlerce karanlıkta hayata tutunan 5 hastayı kurtardılar.

Timur Soykan’ın yazısı