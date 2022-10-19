TikTok canlı yayınlar için yaş sınırını artırıyor

Suriyeli mülteci kamplarından canlı yayın yapan çocukların bağış için yalvardığı yüzlerce hesabın kapatılmasının ardından TikTok, canlı yayın için minimum yaş sınırını 16’dan 18’e yükseltiyor.

Görsel: Dado Ruvic (Reuters)

Sosyal medya ve video paylaşım uygulaması TikTok Pazartesi günü yaptığı açıklamada, platformun canlı yayın yapmak ve yetişkinlere uygun canlı yayına katılmak için koyulan yaş sınırlarını yükselttiğini duyurdu.

Şu anda bir canlı yayın açmak için 16 yaşında veya daha büyük olmanız gerekiyor. 23 Kasım’dan itibaren bu sınır 18 yaş olacak.

TikTok, değişikliğin topluluğunu güvende tutmak için devam eden çalışmalarının bir parçası olduğunu söylüyor.

Yetişkinlere yönelik canlı yayınlardaysa, canlı yayınlar yeni 18+ kısıtlama ayarını içerecek.

TikTok, gelecekte yalnızca yetişkinlerin “sanal hediyeler gönderebileceğini veya para kazanma özelliklerine erişebileceğini” söyledi.

Tiktok Suriye’de dilencilik yapan hesapları kaldırmıştı

Beş ay boyunca BBC’nin Küresel Dezenformasyon Birimi, BBC Arabic ve BBC Eye Investigations kuzeybatı Suriye’den canlı yayın yapan 300’den fazla TikTok hesabını takip etti, çocukların dilencilik yaptığı 30 hesabı bildirmek için uygulama içi sistemi kullandığında, TikTok hiçbir durumda politikalarını ihlal etmediğini söylemişti. Daha sonra şirket tüm hesapları kapattı.

Mona ve altı kızı TikTok canlı yayınınında dilenirken. Fotoğraf: BBC

TikTok, platformunda bu tür içeriğe izin verilmediğini ve dijital hediyelerdeki komisyonun iddia edilen oran olan yüzde 70’in çok altında olduğunu söyledi. Ancak tam miktarı açıklamadı.

TikTok, dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya uygulaması ve 3,9 milyardan fazla kez indirildi. Analitik şirketi Sensor Tower’a göre, 2017’deki lansmanından bu yana uygulama içi harcamalardan 6,2 milyar dolardan (115 milyon TL) fazla brüt gelir elde etti.