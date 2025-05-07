THY, İslamabad ve Lahor seferlerini iptal etti

Türkiye Hava Yolları (THY) İstanbul’dan Pakistan’ın başkenti İslamabad ve Lahor kentine planlanan seferleri karşılıklı olarak iptal etti.

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Kararın gerekçesi Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim.

THY’nin açıklamasında Karaçi, İslamabad ve Lahor uçuşlu yolculara yeni haklar tanındığı duyuruldu:

“7 Mayıs 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 7 Mayıs 2025-9 Mayıs 2025 (dahil) arasındaki Karaçi, İslamabad, Lahor seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 21 Mayıs 2025 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır.

Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır.

Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Temmuz 2025 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.”

Hindistan-Pakistan gerilimi

22 Nisan’da Hindistan’ın Pahalgam bölgesinde turistlere saldırı düzenlenmiş, 26 kişi öldürüldü. Saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tutan ‘İndus Suları Anlaşması’nı 23 Nisan’da askıya aldı.

Pakistan bunu ‘savaş nedeni’ sayacağını ilan etti ve Hindistan’la her türlü ticareti askıya alıp hava sahasını kapattı.

Hint ordusu dün Pakistan ve Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füzeler saldırdı.

‘Terör yapılanması’ dediği dokuz hedefi vurduğunu açıklayan Hint ordusuna göre saldırıda 26 kişi öldürüldü.

AA’nın haberine göre Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir’de de Pakistan saldırıları sonucu 12 kişi öldürüldü.