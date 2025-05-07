Pakistan: Hindistan'ın beş savaş uçağını düşürdük

Pakistan ordusu, Hindistan’a ait beş savaş uçağı ve bir dronu düşürdüklerini duyurdu.

Fotoğraf: Hindustan Times

Geo News’un haberine göre Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan’ın füze saldırılarına karşı yapılan misillemeye ilişkin konuştu. Hindistan’a ait beş savaş uçağı ve bir dronun düşürüldüğünü belirten kaynaklar şunları söyledi:

“Pakistan Hava Kuvvetleri’ne ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir.”

Ayrıca Pakistan’ın bir Hindistan birliğinin karargahını vurduğu belirtilirken konuma ilişkin detay verilmedi.

Hindistan’a ait bir kontrol noktası da füze saldırısında yok edildi.

Fotoğraf: Geo Tv

Pakistan’ın hava sahası 48 saatliğine kapatılırken India Today’e konuşan üst düzey hükümet yetkilileriyse Hindistan’ın herhangi bir savaş uçağının düşürülmediğini öne sürdü.

Hint basınındaki haberlere göre Pakistan’ın Cammu Keşmir sınırındaki mevzilerden açtığı ateş sonucu üç kişi öldü.

Hindistan ordusu, Pakistan ve ona bağlı Azad Keşmir'deki "hedeflere" askeri operasyon başlattı



Bölgeden gelen yeni görüntüler ⬇️https://t.co/3qdCwx7791 pic.twitter.com/kjzpR9HJQ2 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 6, 2025

Pahalgam’daki terör saldırısı

22 Nisan’da Hindistan’ın idaresindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde silahlı kişiler turistlere ateş açmıştı.

Saldırıda 26 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Hindistan saldırıyı düzenleyenlerin ‘Pakistan’dan geldiğini’ belirterek ‘İndus Suları Anlaşması’nı 23 Nisan’da askıya almıştı.

Ayrıca Yeni Delhi’de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan’ın İslamabad’daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmişti.

‘İndus Suları Anlaşması’nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri ‘savaş nedeni’ sayacağını ilan etmiş, Hindistan’la her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.