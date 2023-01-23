Diken

Yaramazlara biraz batar!

The Last of Us’ın yaratıcısı: Oyun sektöründekiler örgütlenmeli

The Last of Us yardımcı yönetmeni Bruce Straley, oyun şirketlerinde sendikalaşmanın, oyun endüstrisinde toplu pazarlık için çıkış noktası olduğunu söyledi.

Bruce Straley. Fotoğraf: Twitter

IGN Türkiye‘nin popüler oyunun yakın zamanda çıkan dizisinin prömiyerinde konuşan Straley, sendikalaşmadan yana tavır alarak şunları söyledi: “O dünyanın ve bu karakterlerin yaratılmasının parçası olan kişilerin, ortaya koydukları iş için hem adlarının geçmemesi hem de beş kuruş almamaları, örgütlenme için önemli bir gerekçe. Belki de video oyun endüstrisindeki yaratıcıları koruyacak sendikalara ihtiyacımız var.”


The Last of Us oyunun arkasında en önemli kişilerden biri olan Straley’in isminin hakkı dizide pek teslim edilmedi.

The Last of Us ‘dramın gücüyle’ yürüyor

Bilgisayar oyunu ‘The Last of Us’ın dizisi Blu TV’de yayımlanacak

Bilgisayar oyunu ‘The Last of Us’ın dizi uyarlamasından ilk fragman yayınlandı

SON HABERLER

Brezilya ve Arjantin, ortak para birimine geçebilir

Brezilya ve Arjantin, ortak bir para biriminin kullanılması dahil daha fazla ekonomik entegrasyon için görüşmelere başladı. Ortak para birimi hedefi, sonrasında Güney Amerika’nın tamamına yayılabilir.