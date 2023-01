The Last of Us’ın yaratıcısı: Oyun sektöründekiler örgütlenmeli

The Last of Us yardımcı yönetmeni Bruce Straley, oyun şirketlerinde sendikalaşmanın, oyun endüstrisinde toplu pazarlık için çıkış noktası olduğunu söyledi.

Bruce Straley. Fotoğraf: Twitter

IGN Türkiye‘nin popüler oyunun yakın zamanda çıkan dizisinin prömiyerinde konuşan Straley, sendikalaşmadan yana tavır alarak şunları söyledi: “O dünyanın ve bu karakterlerin yaratılmasının parçası olan kişilerin, ortaya koydukları iş için hem adlarının geçmemesi hem de beş kuruş almamaları, örgütlenme için önemli bir gerekçe. Belki de video oyun endüstrisindeki yaratıcıları koruyacak sendikalara ihtiyacımız var.”

The Last of Us oyunun arkasında en önemli kişilerden biri olan Straley’in isminin hakkı dizide pek teslim edilmedi.