HBO orijinal dizisi olan The Last of Us’ın ikinci sezonu nisanda yayınlanacak.

Fotoğraf: Forbes

Aynı adlı oyun serisinden uyarlanan dizi, ikinci sezon çekimlerini Hollywood’da süren oyuncu ve senarist grevleri nedeniyle bir süre askıya almıştı.

The Last f Us’ın yapımcısı çekimlerin 12 Şubat 2024’te başlayacağını duyurmuştu.

Dizinin ikinci sezonu nisanda Max’te seyirciyle buluşacak.