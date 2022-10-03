The Beatles’ın hiç yayımlanmamış görüntüleri Japonya’da ortaya çıktı

Beatles’ın 1966’daki Japonya konserinden görüntüler yıllar süren mahkeme savaşlarından sonra erişime açıldı.

Beatles ve yapımcı George Martin (arkada kravat takan) Music Life dergisinin kopyalarına bakıyor. Fotoğraf: Nippon

Britanyalı grubun ülkeye yaptığı tek ziyaretin sessiz siyah beyaz görüntüleri, grup üyelerinin kimono giydiğini ve Tokyo’daki Nippon Budakan salonunda coşkulu bir seyirci önünde performans sergilediğini gösteriyor.

Kyodo News’in haberine göre uzun yıllar Tokyo Metropol Polis Departmanı’nda olan video, görüntülerdeki kişilerin yüzleri görüldüğü gerekçesiyle yasaklıydı. 2015 yılında ‘Joho Kokai Shimin Center’ adlı kar amacı gütmeyen kuruluş görüntülerin yayımlanması için mahkemeye başvuru yaptı. Yıllar sonra görüntülerin yayımlanmasına karar verildi.

Kamuya açık kayıtların erişime açılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olan merkezin başkanı ve aynı zamanda bir avukat olan Satoshi Shinkai, “Kamusal erişim, bilginin insanlara ait olduğunun bir örneğidir” dedi.

Mahkeme kararıyla erişime açılan görüntülerde bilgi özgürlüğünü savunanların çabalarına rağmen Beatles dışındaki herkesin yüzleri ‘özel hayata saygı’ nedeniyle flulaştırıldı.