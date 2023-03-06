Tesla’nın Türkiye’ye gelişi zora girdi

Togg satılsın diye Çin’den ithal elektrikli araçlara ek gümrük vergisi getirilmişti. Tesla yetkililerine göre bu firmanın Türkiye yatırımlarını zora soktu.

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Elektrik otomobillerin tabi olduğu ÖTV oranına ilişkin matrah üç gün önce yeniden belirlenmişti. Diğer yandan Çin’den ithal elektrikli araçlara da ek gümrük vergisi geldi. Yeni oran yüzde 40 oldu.

Uzmanlar, düzenlemelerin bu ay piyasaya çıkacak Togg için yapıldığını belirtiyor.

ABD-Türkiye arasında 2018’deki ‘rahip krizi’ nedeniyle ek gümrük vergileri gelmiş ve Tesla Türkiye planlarını askıya almıştı. Tesla, Çin ve Almanya’daki üretimleriyle bu tür vergi engellerini aşacağı düşüncesiyle geçen yıl Türkiye’de yeniden yatırım kararı alıp şirket kurmuştu. Şirket, 2023’ün ilk çeyreğinde planladığı Türkiye lansmanıyla Model 3 ve Model Y araçlarını satışa çıkarmaya hazırlanıyordu.

Ancak yeni düzenleme Tesla’yı zora soktu.

Ekonomim’den Aysel Yücel’in haberine göre Tesla’ya yakın kaynaklar, vergilerden dolayı firmanın yatırım kararını gözden geçirdiğini belirtti. Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer de ilave gümrük vergilerinin Tesla’nın Türkiye’deki planlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Sadece Tesla değil

Albayrac&Minoto CEO’su Ferhat Albayrak’sa, yeni düzenlemeden sadece Tesla’nın değil, Çin’de üretim yapan birçok markanın Türkiye pazarına yönelik ilgisini kaçırdığını dile getirdi.