Tesla hisseleri tepetaklak: 200 milyar dolar kaybeden Elon Musk daha da kaybedebilir

ABD borsalarının en yoğun işlem gören hisselerinden Tesla keskin şekilde düştü. Tesla’nın sahibi ve net varlığından 200 milyar dolar kaybeden ilk insan Elon Musk, bu nedenle daha fazla para kaybedebilir.

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Tesla hisseleri zayıf talep ve teslimatlarda aksamalara neden olan lojistik sorunları nedeniyle yüzde 12 değer kaybetti.

Tesla’nın yaklaşık bir yıl önce 1 trilyon doların üzerine çıkan piyasa değeri, yine geçen yıl Çin’deki salgın önlemlerinin otomotiv talebine ilişkin yarattığı endişelerle yüzde 65 geriledi. Dünkü kayıplarla şirketin piyasa değeri 50 milyar dolar daha gerileyerek rakibi Ford’un seviyesine indi.

200 milyar dolar kaybeden ilk kişi

Elon Musk net varlığı 4 Kasım 2021’de 340 milyar dolara ulaştığında dünyanın en zengin insanı olmuştu.

Aynı zamanda roket firması SpaceX ve elektrikli araç üreticisi Tesla’nın da üst yöneticisi olan Elon Musk, yakın zamanda sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara aldıktan sonra, bu şirkette de koltuğa oturmuştu.

Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra zamanının büyük bölümünü bu şirkete ayırınca Tesla hisseleri düşmeye başladı. Bloomberg Milyarderler Endeksi‘ne göre Musk’ın serveti 137 milyar dolara kadar indi. Musk yıl boyunca Tesla hisselerini de parça parça sattı. Ajanslara yansıdığına göre nisandan bu yana 23 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı ki bunun büyük bölümünü Twitter’ı almak için harcadı.

Musk, net servetinden 200 milyar dolar kaybeden ilk kiş olmuştu. Serveti, 130 milyar dolar seviyesine inerek ‘dünyanın en zengin insan’ unvanını kaptırmıştı.

Yatırımcılar endişeliydi

Yatırımcılar, resesyon tehlikelerinin ışığında Tesla’ya yönelik talebin düşmesinden endişe duyuyordu. Ekimde şirket, bu yıl araç satış hedefini tutturamayacağını söylemişti.

Tesla’da işten çıkarmalar

Tesla, çalışanlarına işe alımları durdurduğunu ve çalışanların bir kısmını işten çıkaracağını açıklamıştı. Aktarılana göre, işten çıkarmalar önümüzdeki çeyrekte olacak.

Musk’tan hisse satışları

Tesla’nın sahibi Elon Musk, geçen hafta 3,58 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmıştı. Elon Musk, kasımda da 3,95 milyar dolarlık Tesla hissesi satmıştı.

Ayrıca Musk, bu yıl nisanda yaklaşık 8,5 milyar dolar ve ağustosta 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesini daha satmıştı.

İstifa anketinden sonra Tesla hisseleri fırlamıştı

Musk, geçtiğimiz günlerde “Twitter istifa etmeli miyim” sorusu için anket açmıştı. Çoğunluk, Musk’ın istifa etmesi gerektiği yönünde oy kullanmıştı. Bunun üzerine Tesla hisseleri yüzde beş artmıştı.

Musk, Twitter’ı yeniden yapılandırmaya odaklandığından, yatırımcılar, onun sadece Twitter’la ilgilendiğini ve Tesla’yı boşlayarak yönetim zafiyetini oluşturduğunu düşünüyordu. Bundan dolayı da Tesla hisseleri değer kaybediyordu.