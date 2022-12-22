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Yaramazlara biraz batar!

Yatırımcılar, Tesla’ya talebin düşmesinden endişeli

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli araç üreten Tesla, ABD ve Kanada’da bazı modellerinde indirime gidecek. Bu, Tesla’ya talebin düştüğüne yönelik endişeleri artırdı.

Elon Musk. Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın aktardığına göre, Tesla, yıl sonundan önce teslim edilen Model 3 ve Model Y araçlar için ABD’de 7 bin 500 ve Kanada’da 5 bin dolar indirime gidecek. Ayrıca belli bir limite kadar ücretsiz şarj sağlanacak. Tesla, daha önce Çin’de de indirime gitmişti.


Yatırımcılar, resesyon tehlikelerinin ışığında Tesla’ya yönelik talebin düşmesinden endişeli. Ekimde şirket, bu yıl araç satış hedefini tutturamayacağını söylemişti.

Tesla’da işten çıkarmalar

Tesla, çalışanlarına işe alımları durdurduğunu ve çalışanların bir kısmını işten çıkaracağını açıklamıştı. Aktarılana göre, işten çıkarmalar önümüzdeki çeyrekte olacak.

Musk’tan hisse satışları

Musk, geçen hafta 3,58 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmıştı. Elon Musk, kasımda da 3,95 milyar dolarlık Tesla hissesi satmıştı.

Ayrıca Musk, bu yıl nisanda yaklaşık 8,5 milyar dolar ve ağustosta 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesini daha satmıştı

İstifa anketinden sonra Tesla hisseleri fırlamıştı

Musk, geçtiğimiz günlerde “Twitter istifa etmeli miyim” sorusu için anket açmıştı. Çoğunluk, Musk’ın istifa etmesi gerektiği yönünde oy kullanmıştı. Bunun üzerine Tesla hisseleri yüzde beş artmıştı.

Musk, Twitter’ı yeniden yapılandırmaya odaklandığından, yatırımcılar, onun sadece Twitter’la ilgilendiğini ve Tesla’yı boşlayarak yönetim zafiyetini oluşturduğunu düşünüyordu. Bundan dolayı da Tesla hisseleri değer kaybediyordu.

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