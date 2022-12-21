Musk işçi çıkarmayı sürdürüyor: Twitter’dan sonra Tesla

Twitter’ın sahibi Elon Musk’a ait diğer bir şirket olan Tesla’da işe alımlar durdurulurken bir sonraki çeyrekte çalışanların bir kısmı işten çıkarılacak.

Elon Musk. Fotoğraf: Reuters

Elon Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil üst yöneticileri işten çıkarmıştı. Musk, sonrasında yaklaşık 3 bin 700 kişiyi yani şirketin yarısını işten çıkarmıştı.

Musk’ın sahip olduğu elektrikli araç üreten şirket Tesla da benzer bir süreçten geçecek.

Electrek’tin aktardığına göre, Tesla çalışanlarına işe alımları durdurduğunu ve çalışanların bir kısmını işten çıkaracağını açıkladı. Aktarılana göre, işten çıkarmalar önümüzdeki çeyrekte olacak.

Musk, haziranda da şirket yetlililerinden tüm işe alımları durdurmasını ve çalışanların yüzde 10’unun çıkartılmasını istemişti.

Elon Musk’ın bunu ekonomik nedenlerden dolayı istediği belirtiliyor.

İstifa anketinden sonra Tesla hisseleri fırlamıştı

Musk, geçtiğimiz günlerde “Twitter istifa etmeli miyim” sorusu için anket açmıştı. Çoğunluk, Musk’ın istifa etmesi gerektiği yönünde oy kullanmıştı. Bunun üzerine Tesla hisseleri yüzde beş artmıştı.

Musk, Twitter’ı yeniden yapılandırmaya odaklandığından, yatırımcılar, onun sadece Twitter’la ilgilendiğini ve Tesla’yı boşlayarak yönetim zafiyetini oluşturduğunu düşünüyordu. Bundan dolayı da Tesla hisseleri değer kaybediyordu.

Musk’tan hisse satışları

Musk, geçen haftaysa 3,58 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmıştı. Elon Musk, kasımda da 3,95 milyar dolarlık Tesla hissesi satmıştı.

Ayrıca Musk, bu yıl nisanda yaklaşık 8,5 milyar dolar ve ağustosta 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesini daha satmıştı