Tekirdağ’da avcıların bitkin halde bulduğu Fransız gezgin hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde avcıların maden sahasında tesadüfen sesini duyarak bitkin halde bulduğu Fransız gezgin hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: Çorlu Belediyesi

AA’nın haberine göre, Yenice Mahallesi’ndeki maden sahasında dolaşan avcılar bir kişinin kısık sesle yardım istediğini fark etti. Sesin geldiği yöne doğru giden avcılar, başında kask bulunan ve yerde bitkin halde yatan bir kadınla karşılaştı.

Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayalık araziden geçerek bölgeye ulaşan görevliler, kadını ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Omurgasında kırık tespit edilip ameliyata alınan kadının tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

61 yaşındaki kadının yüksek bir noktadan düştüğü tahmin ediliyor.