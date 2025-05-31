Taylor Swift hayaline kavuştu

ABD’li şarkıcı Taylor Swift yıllardır kurduğu hayale ulaştı ve kendisine ait tüm müzik kataloğunu satın aldı.

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ABD’li girişimci Scooter Braun’un şirketi Ithaca Holdings, 2019’da Swift’in o zamanki plak şirketi Big Machine Records’u 330 milyon dolara satın aldı, böylece Swift’in ilk altı albümünün (Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation) mülkiyeti de Braun’a geçti.

Satıştan haberdar edilmediğini belirten Swift, kendisine albümünü satın alma fırsatı da sunulmadığını söyledi. Sanatçı tepki olarak 2020’de albümleri yeniden kaydetmeye başladı.

2020’de Braun albümün master haklarını Shamrock Holdings adlı bir yatırım fonuna 300 milyon doları aşkın bir bedelle sattı. Swift bu satıştan da haberdar edilmediğini ve Braun’u hala kendisi üzerinden kâr elde etmekle suçladı.

Ünlü şarkıcı dün internet sitesinde kendisine ait tüm müzik kataloğunu satın aldığını duyurdu.

Hiçbir ortaklık olmadan satın alınan eserlerin tüm müzik videoları, konser filmleri, albüm kapakları ve fotoğraflar ve yayınlanmamış şarkılardan oluştuğu bildirildi.

Swift sevincini şu mesajla paylaştı: “Hayatımı adadığım ama bugüne kadar sahip olamadığım bu sanat eseriyle beni yeniden buluşturmanıza yardım ettiğiniz için size yeterince teşekkür edemem.”

Shamrock Holdings’in kendisine bu fırsatı sunan ilk şirket olduğunu belirten sanatçı, anlaşmayıysa ‘dürüst’, ‘adil’ ve ‘saygılı’ olarak niteledi: “Bu onlar için bir iş anlaşmasıydı ama ben bunu benim için ne ifade ediyorsa o şekilde gördüklerini hissettim: Anılarım, terim, el yazım ve onlarca yıllık hayallerim.”