Tayland, ekonomiyi canlandırmak için kumarhaneleri yasallaştırıyor

Tayland hükümeti, ekonomiyi canlandırmak için kumarhaneleri yasallaştıran tasarıyı onayladı.
Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, kabineyle toplantıdan sonra turizmi ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla kumarhaneleri yasallaştıran bir tasarının onayladığını duyurdu.
Şinavatra, kararın ‘uzun vadede tüm topluma fayda sağlayacağını’ söyledi.
Tasarının yasalaşması halinde kumarhanelerin otel, kongre salonu, alışveriş merkezi veya tema parkı gibi farklı işletmeleri içinde barındıran kompleks içinde faaliyet göstermesine izin verilecek.
Tayland vatandaşlarından giriş ücreti alınması planlanan kumarhaneler, yabacılara ücretsiz olacak. Ayrıca 20 yaşından küçükler de kumarhanelere giremeyecek.
Boks ve at yarışı bahislerinin yasal olduğu Tayland’da, kumarhaneler yasadışı faaliyet gösteriyordu.