Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Tayfun Demirören’e tahliye kararı verildi.

Halk Tv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre ödeyemediği 66 milyon liralık iki çekten dolayı tutuklanan iş insanı Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı verildi.

Gökçe’nin aktardığına göre söz konusu borç ödendi ve alacaklıların avukatı İstanbul 15’inci İcra Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda, Demirören hakkındaki cezanın düşürülmesi talep edildi.

Ne olmuştu?

Dün Habertürk‘ten Ceylan Sever’in aktardığına göre İstanbul 15’nci İcra Ceza Mahkemesi iki ayrı kararında Tayfun Demirören’e karşılıksız çek verdiği iddiasıyla ceza verdi.

Kesinleşen kararlara göre Tayfun Demirören, 10 Ocak 2024’te 43 milyon 700 bin liralık karşılıksız çek kullandı. Ardından 5 Şubat 2024’te 22 milyon 770 bin liralık bir karşılıksız çek daha verdi. Kendisine karşılıksız çek verilen tarafsa dava açtı.

Mahkeme 22 Kasım 2024’te kesinleşen iki kararda Fikret Tayfun Demirören’in toplam 66 milyon 770 bin lira adli para cezası olduğunu kaydetti.

Konuya ilişkin Demirören Yatırım Holding’in açıklaması şöyleydi:

“Yönetim kurulu üyemiz sayın Tayfun Demirören, kendi şahsına ait ‘Mikare Real Estate’ şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklanmıştır. Söz konusu şirket, Sn. Tayfun Demirören’in şahsına aittir. Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur.

Demirören Yatırım Holding’in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisi veya borcu bulunmamaktadır.

Sayın Tayfun Demirören’in şahsına ait olan şirket ile Demirören Yatırım Holding’in bir bağlantısının bulunmadığı, 3 Ocak 2024 tarihinde yayınladığımız basın açıklamasıyla da kamuoyuna duyurulmuştur.

Sayın Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding’te büyük bir üzüntü yaratmıştır.

Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır.”