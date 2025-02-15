Tayfun Demirören tutuklandı

Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Tayfun Demirören, karşılıksız çek iddiasıyla tutuklandı.

Habertürk‘ten Ceylan Sever’in aktardığına göre İstanbul 15’nci İcra Ceza Mahkemesi iki ayrı kararında Tayfun Demirören’e karşılıksız çek verdiği iddiasıyla ceza verdi.

Kesinleşen kararlara göre Tayfun Demirören, 10 Ocak 2024’te 43 milyon 700 bin liralık karşılıksız çek kullandı. Ardından 5 Şubat 2024’te 22 milyon 770 bin liralık bir karşılıksız çek daha verdi. Kendisine karşılıksız çek verilen tarafsa dava açtı.

Mahkeme 22 Kasım 2024’te kesinleşen iki kararda Fikret Tayfun Demirören’in toplam 66 milyon 770 bin lira adli para cezası olduğunu kaydetti.

Kararın kesinleşmesinin ardından Demirören, gece yarısı ailesini karşılamak için İstanbul Havalimanı’na gitti. GBT işlemi sırasında arama kaydı ortaya çıkınca polis Demirören’i gözaltına aldı. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri Demirören’i infaz işlemleri için İstanbul başsavcılığına gönderdi.

Tayfun Demirören, karşılıksız çek cezasının infazı için cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin Demirören Yatırım Holding’in açıklaması şöyle:

“Yönetim kurulu üyemiz sayın Tayfun Demirören, kendi şahsına ait ‘Mikare Real Estate’ şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklanmıştır. Söz konusu şirket, Sn. Tayfun Demirören’in şahsına aittir. Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur.

Demirören Yatırım Holding’in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisi veya borcu bulunmamaktadır.

Sayın Tayfun Demirören’in şahsına ait olan şirket ile Demirören Yatırım Holding’in bir bağlantısının bulunmadığı, 3 Ocak 2024 tarihinde yayınladığımız basın açıklamasıyla da kamuoyuna duyurulmuştur.

Sayın Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding’te büyük bir üzüntü yaratmıştır.

Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır.”