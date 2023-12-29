Tarihte 100 milyar dolar servete sahip ilk kadın: Françoise Bettencourt Meyers

Fransız kozmetik şirketi L’Oréal’in 70 yaşındaki varisi Françoise Bettencourt Meyers, firmanın hisselerinin rekor seviyeye ulaşmasıyla tarihte 100 milyar dolar servete sahip ilk kadın oldu.

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Dünya’nın önde gelen kozmetik şirketinin hisseleri perşembe günü Paris Borsası’nda rekor seviyeye yükseldi. Hisseler bu yıl yüzde 33.9 değer kazanırken L’Oreal’in de piyasa değeri 267 milyar doları aştı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre L’Oréal’in yüzde 35’lik hissesine sahip Meyers’in net serveti 2023 yılında 28.6 milyar dolar artarak dünyanın en zengin 12’nci kişisi oldu.

Meyers’e, annesi Liliane Bettencourt’un ölümünden sonra da milyarlarca doların yanı sıra malikane gibi mülkler miras kalmıştı.

Dünyanın ikinci en zengin kadını ise 70 milyar dolarlık servetiyle ABD’li perakende zinciri Walmart’ın sahibi Alice Walton oldu.

Bloomberg Milyarder Listesi’ne göre dünyanın en zengin insanı Elon Musk.