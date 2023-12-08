Bloomberg, dünyanın en zengin ailelerini derledi.
BloombergHT’nin aktardığına göre listenin ilk sırasında artık yeni bir ‘hanedanlık’ var.
İşte sondan başa doğru dünyanın en zengin 25 ailesi:
25. Duncan Ailesi
Şirket: Enterprise Products Partners
Sektör: Sanayi
Ülke: ABD
Varlık: 32 milyar dolar
Nesil: 2
24. Kwok Ailesi
Şirket: Sun Hung Kai Gayrimenkül
Sektör: Gayrimenkul
Ülke: Hong Kong
Varlık: 32,5 milyar dolar
Nesil: 3
23.Ferrero Ailesi
Şirket: Ferrero
Sektör: Şekerleme
Ülke: İtalya
Varlık: 33,5 milyar dolar
Nesil: 3
22. Mulliez Ailesi
Şirket: Auchan
Sektör: Perakende
Ülke: Fransa
Varlık: 34,3 milyar dolar
Nesil: 4
21. Cox Ailesi
Şirket: Cox Girişim
Sektör: İletişim, otomotiv
Ülke: ABD
Varlık: 36 milyar dolar
Nesil: 4
20. Dassault Ailesi
Şirket: Dassault Systemes
Sektör: Yazılım
Ülke: Fransa
Varlık: 39,2 milyar dolar
Nesil: 4
19. Hartono Ailesi
Şirket: Djarum Grup
Sektör: Finans
Ülke: Endonezya
Varlık: 42,1 milyar dolar
Nesil:3
18. Van Damme, De Spoelberch, De Mevius Ailesi
Şirket: Anheuser- Busch Inbev
Sektör: İçecek
Ülke: Belçika
Varlık: 43,5 milyar dolar
Nesil: 5
17. Hoffmann, Oeri Ailesi
Şirket: Roche
Sektör: İlaç
Ülke: İsviçre
Varlık: 44,8 milyar dolar
Nesil: 5
16. Pritzker Ailesi
Şirket: Hyatt Hotels
Sektör: Otel
Ülke: ABD
Varlık: 46,5
Nesil: 4
15. Albrecht Ailesi
Şirket: Aldi
Sektör: Perakende
Ülke: Almanya
Varlık: 48,4 milyar dolar
Nesil: 3
14. Quandt Ailesi
Şirket: BMW
Sektör: Otomotiv
Ülke: Almanya
Varlık: 49,4 milyar dolar
Nesil: 4
13. Boehringer, Von Baumbach Ailesi
Şirket: Boehringer Ingelheim
Sektör: İlaç
Ülke: Almanya
Varlık: 51,3 milyar dolar
Nesil: 4
12. Johnson Ailesi
Şirket: Fidelity Investments
Sektör:Finans
Ülke: ABD
Varlık: 55,7 milyar dolar
Nesil: 3
11. Cargill, Macmillan Ailesi
Şirket: Cargill
Sektör: Sanayi
Ülke: ABD
Varlık: 63,3 milyar dolar
Nesil: 7
10. Reuters Ailesi
Şirket: Thomson Reuters
Sektör: Medya
Ülke: Kanada
Varlık: 71,1 milyar dolar
Nesil: 3
9. Wertheimer Ailesi
Şirket: Chanel
Sektör: Lüks marka
Ülke: Fransa
Varlık: 89,6 milyar dolar
Nesil: 3
8. Ambani Ailesi
Şirket: Reliance
Sektör: Sanayi
Ülke: Hindistan
Varlık: 89,9 milyar dolar
Nesil: 3
7. Suud Ailesi
Şirket: Kraliyet ailesi
Sektör: Sanayi
Ülke: Suudi Arabistan
Varlık: 112 milyar dolar
Nesil: 3
6. Koch Ailesi
Şirket: Koch
Sektör: Sanayi
Ülke: ABD
Varlık: 127,3 milyar dolar
Nesil: 3
5. El Sani Ailesi
Şirket: Kraliyet ailesi
Sektör: Sanayi
Ülke: Katar
Varlık: 133 milyar dolar
Nesil: 8
4. Mars Ailesi
Şirket: Mars
Sektör: Şekerleme
Ülke: ABD
Varlık: 141,9 milyar dolar
Nesil: 5
3. Hermes Ailesi
Şirket: Hermes
Sektör: Lüks marka
Ülke: Fransa
Varlık: 150,9 milyar dolar
Nesil:6
2. Walton Ailes
Şirket: Walmart
Sektör: Perakende
Ülke: ABD
Varlık: 259,7 milyar dolar
Nesil: 3
1. Nahyan Ailesi
Şirket: Kraliyet Ailesi
Sektör: Sanayi
Ülke: Birleşik Arap Emirliği
Varlık: 305 milyar dolar
Nesil: 3