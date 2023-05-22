Tanju Özcan’dan CHP’ye: Alo, ben Tanju, dönüyorum

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ben Kemal, geliyorum” sözünden yola çıkarak CHP’ye dönüşünü duyurdu: “Ben Tanju, dönüyorum.”

Özcan, geçen yıl belediye meclisindeki bir oylama sırasında el kaldıran üye Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti.

Bunun üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı karar gereği kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Özcan hakkında yine oybirliğiyle bir yıl geçici çıkarma cezası verilmişti.

Bir yılın dolmasına 22 gün kala Özcan Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve CHP’ye geri döneceğini duyurdu.

Özcan’ın paylaşımı şöyle: