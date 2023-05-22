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Yaramazlara biraz batar!

Tanju Özcan’dan CHP’ye: Alo, ben Tanju, dönüyorum

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ben Kemal, geliyorum” sözünden yola çıkarak CHP’ye dönüşünü duyurdu: “Ben Tanju, dönüyorum.”

Özcan, geçen yıl belediye meclisindeki bir oylama sırasında el kaldıran üye Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti.


Bunun üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı karar gereği kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Özcan hakkında yine oybirliğiyle bir yıl geçici çıkarma cezası verilmişti.

Bir yılın dolmasına 22 gün kala Özcan Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve CHP’ye geri döneceğini duyurdu.

Özcan’ın paylaşımı şöyle:

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Tanju Özcan’dan CHP’ye: Alo, ben Tanju, dönüyorum

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı ve 13’üncü cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ben Kemal geliyorum” ifadesine atıf yaparak “CHP genel merkezi mi? Şafak 22, ben Tanju dönüyorum” dedi.

Akşam Postası / 22 Mayıs 2023

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