Tanju Özcan: Değişim isteyenler adına ihraç edildim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Partinin grup başkanı, grup başkanvekilleri dahil olmak üzere değişimden bahsediliyor ama değişim isteyenler adına ihraç edilen ben oluyorum” dedi.

Tanju Özcan. (AA)

3 Temmuz’da ‘değişim’ ve ‘adalet’ temasıyla Bolu’dan Ankara’ya CHP genel merkezine yürüyen Özcan, önceki hafta partiden ihraç edilmişti.

AA’nın haberine göre bugün belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Özcan, bu kararı yargıya taşıyacağını söyledi.

Özcan, devamında şunları kaydetti:

“Bu süreçte çifte standart uygulanması beni üzdü. Yani şu anda CHP’de değişim isteyen ve bunu kamuoyuyla paylaşan o kadar çok insan var ki. İstanbul büyükşehir belediye başkanından tutun kimlere kadar. Partinin grup başkanı, grup başkanvekilleri dahil olmak üzere değişimden bahsediliyor ama değişim isteyenler adına ihraç edilen ben oluyorum. Bu arkadaşlarımı da buradan tekrar uyarıyorum. Değişime gidilmezse CHP genel başkanından başlayıp demokratik bir tüzük ve güncellenmiş bir parti programıyla yola devam edilmezse CHP’yi 31 Mart’ta büyük bir hezimet bekliyor.”