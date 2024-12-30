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Yaramazlara biraz batar!

Taliban kararnamesi: Kadınların kullandığı odalara pencere yapılması yasak

Taliban yönetimi yayınladığı yeni kararnameyle Afganistan’daki binalarda çoğunlukla kadınların bulunduğu odalara ve alanlara pencere yapılmasını yasakladı.

Fotoğraf: Care

Taliban’ın üç yıl önce iktidarı ele geçirmesinden bu yana kadınlar, kişisel özgürlükleri ve kıyafetleriyle ilgili ciddi sınırlamalarla karşı karşıya. Erkeklerse çoğunlukla özgürce hareket edebiliyor.


Euronews’ün haberine göre Taliban bu sefer de erkeklerin ev içinde kadınları görmesinden kaynaklanabilecek ‘müstehcen eylemlerden duyulan endişe’ bahanesiyle harekete geçti.

Kadınların bulunduğu odalara ve alanlara pencere yapılması yasaklandı. Karara göre halihazırda bulunan pencereler de kapatılacak.

Taliban yetkilileri, 2021’deki gelişlerinde ‘değiştikleri’ni öne sürmüşti.

Fakat bu söylemlerin geçerli olmadığı farklı uygulamalarla gözler önüne seriliyor.

Pencere yasağı kararnamesi kadın haklarını sistematik olarak kısıtlama çabalarının devamı şeklinde yorumlandı.

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