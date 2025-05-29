Taksiciler durdurmuştu: İstanbul'da uygulama bazlı 150 taksi için yeniden ihale

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ’29 yıllığına ruhsat verilecek uygulama tabanlı 150 taksi‘ için 12 Haziran’da yeniden ihaleye çıkılacağını duyurdu.

Fotoğraf: İBB

İBB’nin açıklamasına göre hedef sayı 12 bin 500.

İBB Meclisi’nde 17 Nisan’a alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilecek ihale kapsamında her bir plaka. için 29 yıl süreyle ruhsat verilerek işletme hakkı tanınacak.

Açıklama şöyle:

* İhale, 12 Haziran 2025 10:00’da, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Son teklif verme tarihiyse 11 Haziran 2025 12.00 olarak belirlendi. İhaleye kapalı teklif usulüyle katılım sağlanacak.

* İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını İBB Encümeni’ne ‘sıra numaralı alındı’ belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekiyor.

* İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin lira ve KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeliyse 127 bin 500 lira.

Ne olmuştu?

İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası, İBB’nin taksi plakalarını 29 yıl süreyle ihale etme yetkisi bulunmadığı iddiasıyla ihale sürecinin iptali ve yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurmuştu.

İstanbul 14’üncü İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma talebini reddettmiş, fakat itiraz üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6’ncı İdari Dava Dairesi yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

Belediyelerin taksi plakalarını en fazla 10 yıl süreyle kiralayabileceği belirtilmiş, İBB’nin 29 yıl süreyle ihale yapması hukuka aykırı bulunmuştu.

Mahkemenin kararı sonrası 18 Şubat’ta ihale süreci askıya alınmıştı.