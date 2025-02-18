'Lobi' devrede: İBB'nin yeni taksi ihalesi durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2 bin 500 yeni taksi ihalesi taksicilerin açtığı davada çıkan kararla durduruldu.

Fotoğraf: İBB

İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası, İBB’nin taksi plakalarını 29 yıl süreyle ihale etme yetkisi bulunmadığı iddiasıyla ihale sürecinin iptali ve yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurmuştu.

İstanbul 14’üncü İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Ancak itiraz üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6’ncı İdari Dava Dairesi yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Kararda 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belediyelerin taksi plakalarını en fazla 10 yıl süreyle kiralayabileceği belirtildi. İBB’nin 29 yıl süreyle ihale yapmasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

İhale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedeli 4 milyon 250 bin lira artı KDV olarak belirlenmiş, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.

Mahkemenin kararı sonrası ihale süreci askıya alındı. Dava konusu işlemin yargılanmasına ilgili idare mahkemesinde devam edilecek.