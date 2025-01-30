İBB: Uygulama tabanlı 150 taksi için ihale 18 Şubat'ta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 29 yıllığına ‘uygulama bazlı taksi taşımacılığı’ yapacak 2 bin 500 aracın 150’si için 18 Şubat’ta ihale yapacak.

Fotoğraf: İBB

İBB’nin açıklamasına göre 10.00’da Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’ndeki ihale 17 Şubat 12.00’ye kadar kapalı teklif usulüyle yapılacak.

İBB ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen (tahmin edilen) bedelini 4 milyon 250 bin lira ve KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeliyse 127 bin 500 lira.

İhaleye katılmak isteyenlerde İstanbul’da ikamet etmesi, geçerli sürücü belgesinin bulunması ve adli sicil kaydının temiz olması gibi şartlar aranıyor.

İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabileceği, her katılımcının yalnızca bir plaka hakkı alabileceği bildirilen açıklama şöyle devam etti:

“İlgili ihale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde 1000 lira karşılığında temin edilebilecek. Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğüne elden teslim edilecek ve telgraf, faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.”

Taksi plakalarının kullanım hakkının 29 yılla sınırlı olacak ve bu taksiler İstanbulluların verdiği oylarla belirlenen yeni tasarımla hizmet edecek.