Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Sultanlar’ bu akşam son şampiyon Sırbistan’la karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında bu akşam son şampiyon Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Fotoğraf: AA

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Stark Arena’da oynanacak müsabakanın başlama saati 18:00.


Mücadele, TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Filenin Sultanları‘ şampiyonada oynadığı yedi maçı kazanarak yarı finale yükseldi.

Milliler, grup müsabakalarında Romanya, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna’yı mağlup etti.

Sekizli finallerde Çekya’ya üstünlük kuran ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde ise Polonya’yı eledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finali maçında Sırbistan’a mağlup olmuştu.

Avrupa Şampiyonası: Türkiye, Polonya’yı yenerek yarı finale yükseldi

Avrupa Şampiyonası: Türkiye, Çekya’yı yenerek çeyrek finale yükseldi

Beşte beş: Milli takım, Hollanda’yı da 3-0 yendi

Dörtte dört: Milli takım, Finlandiya’yı 3-0 yendi

Üçte üç: Milliler, İsveç’i de yendi

Milliler, Ukrayna’yı 3-0 yendi

Milli takım, Romanya’yı 3-1 yendi

SON HABERLER

Trafik

Ne zamandır trafik konusunda yazmak istiyorum ama…

Merkez’in swap hariç net rezervi eksi 40 milyar dolar

Merkez Bankası’nın brüt rezervi geçen hafta 10 milyar dolara yakın artışla 118,4 milyar dolara yükseldi. Net rezerv ise 25,9 milyar dolardan 26,2 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler ise eksi 40,6 milyar dolar.

Çavuşoğlu: ‘Biraz para vereyim Türkiye göçmenleri tutsun’ anlayışı şu an işlemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB- Türkiye göç mutabakatına ilişkin, “Üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bize dönüş yapılmadı. Israrla güncellememiz gerektiğini söyleyince Avrupa Birliği tek taraflı bir karar aldı. Öyle ‘ben istediğim gibi karar alırım, biraz para vereyim Türkiye göçmenleri tutsun’ anlayışı şu an işlemez” dedi.

İkisi yerli dokuz film vizyonda

Türkiye’deki sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli olmak üzere dokuz film vizyona girecek. Kazakistan ve Rusya ortak yapımı ‘Tomris’ haftanın gişede ses getirebilecek yapımlarından.