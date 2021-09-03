‘Sultanlar’ bu akşam son şampiyon Sırbistan’la karşılaşacak

Merkez Bankası’nın brüt rezervi geçen hafta 10 milyar dolara yakın artışla 118,4 milyar dolara yükseldi. Net rezerv ise 25,9 milyar dolardan 26,2 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler ise eksi 40,6 milyar dolar.