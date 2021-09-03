‘Sultanlar’ bu akşam son şampiyon Sırbistan’la karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında bu akşam son şampiyon Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Stark Arena’da oynanacak müsabakanın başlama saati 18:00.
Mücadele, TRT 1’den naklen yayınlanacak.
‘Filenin Sultanları‘ şampiyonada oynadığı yedi maçı kazanarak yarı finale yükseldi.
Milliler, grup müsabakalarında Romanya, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna’yı mağlup etti.
Sekizli finallerde Çekya’ya üstünlük kuran ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde ise Polonya’yı eledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finali maçında Sırbistan’a mağlup olmuştu.