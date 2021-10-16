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Yaramazlara biraz batar!

Steam’den NFT ve kripto para yasağı

Dünyanın en büyük dijital oyun dağıtım platformu Steam, blok zinciri teknolojisini kullanarak NFT ve kripto para ticaretine izin veren oyunları yasakladı.

Fotoğraf: Steam

Steam’in şirketi Valve, mağazada oyun yayınlayacak geliştiricilere koyduğu kurallara yeni bir ekleme yaptı.


Maddeye göre bundan böyle blok zinciri teknolojisini kullanarak NFT ve kripto para ticaretine izin veren oyunlar platformda paylaşılamayacak.

Valve’nin Steam hamlesine cevap veren Epic Games ise blok zinciri temelinde kurulan oyunlara Epic Games Store içerisinde izin vereceklerini duyurdu. Ancak Epic Games’in de süreç içinde önemli kurallar koyabileceği tahmin ediliyor.

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