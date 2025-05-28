Standard Chartered altında önce düşüş sonra rekor bekliyor

Britanya merkezli Standart Chartered altında önce düşüş sonra rekor bekliyor.

Fotoğraf: Arşiv

Ons altın 10:54 itibarıyla 3.320,97 dolar. Aynı saatte gram altın 4.172,054, dolarsa 39,0715 lira.

CNBC-e‘nin haberine göre banka bir ila üç ayda ons altının 3 bin 100 dolara gerileyebileceğini, altı ila 12 ayda 3 bin 500 dolara yükselmesini bekliyor.

Durumu güçlü yükselişlerin ardından görülen ‘geçici duraklama modeli’ olarak değerlendiren analistler, altının güçlü temellerini koruduğunu ifade etti.

Gram altın nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31.10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.