Bir banka altın tahminini yükseltti

ABD merkezli yatırım bankası Citi kısa vadeli altın tahmininde yukarı yönlü revizyona gitti.

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Ons altın 10:34 itibarıyla 3.334,12 dolar. Aynı saate gram altın 4.183,598, 39,0199 lira.

CNBC-e‘nin haberine göre banka ons altının önümüzdeki 0-3 aylık dönemde yeniden 3 bin 500 dolar seviyesine çıkmasını bekliyor.

Analize şu not da düşüldü: “Küresel belirsizliklerin artması, yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti. Merkez bankalarının da dolar yerine altına yönelmesi de bu yükselişi destekleyebilir.”

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31.10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.