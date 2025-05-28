Gram altın güne nasıl başladı – 28 Mayıs 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:07) 4.153,21 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.303,13 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.153,21 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 4.153,21 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.303,13 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.153,21 lira seviyesinde ilerliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Mayıs tarihli taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine 15 zeytinyağı ekledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadığı için yaklaşık 23 bin işçi 28 Mayıs gece yarısından sonra greve çıkacak.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks’i 130-121 yenen Indiana Pacers, seride 3-1 öne geçti.
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 4.153,21 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 39,0677 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 44,2364 seviyesinden güne başladı.