Sputnik grevinde 100’üncü gün: İlk işe iade davası kazanıldı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi Nejdet Eksilmez, Sputnik Türkiye’ye karşı açtığı işe iade davasını ilk duruşmada kazandı.

Grev, 7 Temmuz’da işten çıkartılan Sputnik Türkiye çalışanlarının işe geri alınması ve ücretlerin yükseltilmesi talebiyle düzenleniyor.

İstanbul Beşiktaş’taki Süzer Plaza önünde süren grevin 100’üncü gününde birçok basın kurumundan gazeteci, siyasi parti temsilcisi ve sendikalar buluştu.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, işyeri temsilcisi Nejdet Eksilmez’in açtığı işe iade davasını ilk duruşmada kazandığını açıkladı. Ayrıca işverenin, grevin durdurulması talebinin reddine de karar verildi.

Durmuş, yapılan hukuksuzluk karşısında yetkilere çağrı yaptı ve direnişin süreceğini belirtti.

TGS’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamadaysa şunlar kaydedildi: “Haklılığımız her platformda karşılık buluyor. Yargıdan iki güzel haberimiz var: İşverenin, grevin durdurulması talebinin reddine, İşyeri Temsilcisi Nejdet Eksilmez’in ilk duruşmada işe iadesine karar verildi. Mahkemede kazandığımız gibi grevde de kazanacağız.”